عبر المنصة.. 3 آلاف طالب يؤدون الامتحانات في شمال سيناء

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شمال سيناء– أشرف سويلم:

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة رضوان، في بيان اليوم الخميس، انتظام الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي العام، عن طريق المنصة التعليمية "أون لاين".

ويؤدي 3 آلاف و394 طالبًا وطالبة، منهم 3 آلاف 248 طالبًا وطالبة نظاميين و 146 طالبًا وطالبة خدمات، اليوم الامتحان في مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية .

وقال رضوان، إن الفرصة متاحة للطلاب لأداء الامتحانات من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويسمح بدخول الطلاب على "السيستم" من المدارس والمنازل، كونها امتحانات تجريبية تهدف إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان، كما تساعد الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد.

وأشار إلى أن الطلاب يؤدون بعد غد الامتحان في مادتي الفلسفة والمنطق والفيزياء، والأحد المقبل في مادتي التاريخ والكيمياء .