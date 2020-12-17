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"ليلة بكت فيها البلابيش".. عمال سوهاج خرجوا سعيًا وراء لقمة العيش فعادوا في نعوش

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"ليلة بكت فيها البلابيش".. عمال سوهاج خرجوا سعيًا وراء لقمة العيش فعادوا في نعوش "ليلة بكت فيها البلابيش".. عمال سوهاج خرجوا سعيًا وراء لقمة العيش فعادوا في نعوش

مصراوي Masrawy

02:00 م الخميس 17 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

لم يمهلهم القدر ليروا أسرهم التي تركوها لأيام بحثًا عن لقمة العيش بمحافظة مطروح، وقبل وصول العمال الـ 14 إلى منازلهم وعلى بعد أمتار من قريتهم "البلابيش" بمحافظة سوهاج، وقع حادث مروع خلف 6 ضحايا ومثلهم مصابين.

كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة من مساء أمس الأربعاء، عندما هبط على مسامع أهالي البلابيش، خبر وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص تقل 14 راكبًا من أبناء القرية، وأتوبيس نقل عام بالطريق الزراعي، وسقوط ضحايا ومصابين.

هرع الأهالي مسرعين إلى موقع الحادث، للاطمئنان على أبنائهم، وإذ بسيارة ميكروباص مقلوبة على جانب الطريق، والدماء تخرج منها، بينما أتوبيس نقل عام يقف على جانب الطريق الآخر.

وصلت سيارة إسعاف وقوات الشرطة والحماية المدنية لإنقاذ المصابين، ومالبثت أن وصلت 10 سيارات إسعاف أخرى بعد ارتفاع عدد الضحايا والمصابين، وتوقفت حركة الطريق في الاتجاهين.

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين بكسور وجروح متفرقة، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ونزع عدد من الأهالي ملابسهم ونزلوا إلى ترعة مجاورة لموقع الحادث بحثًا عن ضحايا، فيما حضرت قوات الإنقاذ النهري إلى المكان، وجرى تمشيط مجرى الترعة.

وشيع أهالي القرية، عقب صلاة فجر اليوم الخميس، في مشهد مهيب جثامين الضحايا الستة الذين لقوا مصرعهم في الحادث الأليم.

وضمت قائمة المتوفين كل من "حاتم. ف" 23 عامًا عامل، "أحمد. ا" 19 عامًا عامل، "فارس. ع" 30 عامًا عامل، "وليد. م" 24 عامًا عامل، "الأنور. ع" 50 عامًا عامل، "حسام. ا" 24 عامًا عامل، ويقيمون البلابيش دائرة مركز دار السلام.

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