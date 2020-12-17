أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

Print
السيطرة على حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة السيطرة على حريق شقة سكنية بشبرا الخيمة

مصراوي Masrawy

01:34 م الخميس 17 ديسمبر 2020

القليوبية- أسامة علاء الدين:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الخميس، على حريقٍ اندلع في شقة سكنية بنطاق قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد سلامة الخولي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بنشوب حريق بشقة سكنية.

أخطرت الحماية المدنية، وجرى الدفع بسيارتين للسيطرة على الحريق، وبسؤال صاحب المنزل أكد أن الشقة غير مأهولة بالسكان، ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية