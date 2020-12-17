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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

أعلن اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، قبول 2806 طلاب في كلية الشرطة هذا العام (1150 من الثانوية العامة و1200 من كلية الحقوق، و456 ضابطًا متخصصًا).

وأكد اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشري، مشيرا بان المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث بإجمالي 55026 طالبًا، وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية بأن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وصل إلى كشف الهيئة بإجمالي 14 ألف و75 طالبًا، فيما المستهدف هو 2506 طلاب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالتجمع الخامس، بأن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب فيما هو المستهدف 465 طالبًا.

وأوضح أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة ووفقا لشروط التي سبق الإعلان عنها من خريجي الكليات والثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين أو إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها إنهاء إجراءات الانضمام إلى صفوف حراس الوطن.