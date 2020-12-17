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النفط في أعلى مستوياته في 9 أشهر.. تعرّف على الأسباب

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النفط في أعلى مستوياته في 9 أشهر.. تعرّف على الأسباب النفط في أعلى مستوياته في 9 أشهر.. تعرّف على الأسباب
كبير محللي السوق لدى "أواندا": جميع الأخبار إيجابية

النفط في أعلى مستوياته في 9 أشهر.. تعرّف على الأسباب

صعد النفط لأعلى مستوياته في تسعة أشهر، يوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضًا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، فيما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسة، الخميس.

يذكر أن النفط ترتفع عادة حين يتراجع الدولار، إذ إن الخام المسعر بالعملة الأميركية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا- 1.4 % - إلى51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:44 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتًا أوما يعادل 1.5 % إلى 48.53 دولار للبرميل. وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل مارس.

ووفق "رويترز"، قال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى "أواندا" في نيويورك: جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط.

وأضاف: المخزونات الأميركية سجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100 % تقريبًا، مما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويًا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي، مما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في11 ديسمبر، ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9مليون برميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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