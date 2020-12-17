"الخطيب": قطاع السياحة السعودي الواعد يجذب المستثمرين

أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، خلال مشاركته في جلسة "تحديات أسواق الطاقة العالمية" ضمن ملتقى الميزانية 2021، أن المستثمرين متحمسون للاستثمار في قطاع السياحة السعودي الواعد.
وقال "الخطيب": نملك جميع الأساسيات التي تجعلنا ننطلق في قطاع السياحة لنكون من أكبر المساهمين بها في العالم.
من جهته، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف: أطلقنا بنك التصدير والاستيراد برأس مال 30 مليار ريال ونفذت في سنته الأولى عمليات تجاوزت خمسة مليارات ريال لدعم صادرات المملكة.
وأضاف خلال مشاركته في الجلسة: هناك خطة جبارة ضمن رؤية 2030 لبرنامج المسح الجيولوجي في منطقة الدرع العربي نهدف من خلالها إلى تزويد المستثمر بنوعية المعادن الموجودة في المملكة ومناطق التعدين المتاحة.
وأردف "الخريف": هناك خطة لتوطين المنتجات التي تستوردها المملكة من الخارج على أساس تجاري.
وتابع: نظام التعدين الذي أقر مؤخرًا سيكون حيز التنفيذ في 2021م.