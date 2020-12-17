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الإليزيه يحدد المخالطين.. بمن التقى ماكرون قبل ثبوت إصابته بكوفيد 19؟

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الإليزيه يحدد المخالطين.. بمن التقى ماكرون قبل ثبوت إصابته بكوفيد 19؟ الإليزيه يحدد المخالطين.. بمن التقى ماكرون قبل ثبوت إصابته بكوفيد 19؟

مصراوي Masrawy

01:23 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتبت- رنا أسامة:

فيما يعكف قصر الإليزيه على تحديد المُخالطين المُحتملين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قالت "سي إن إن" الأمريكية إن ماكرون أمضى أسبوعًا حافلًا قبل ثبوت إصابته بكوفيد 19.

وذكرت أن الرئيس الفرنسي التقى أمس الأربعاء رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا على الغداء وحضر اجتماعًا لمجلس الوزراء. والثلاثاء، قابل عددًا من الأشخاص من بينهم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير.

والاثنين، التقى الغداء مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز. ووفق الإسبانية، سيخضع بيدرو لفحص كورونا على الفور، وسيدخل في عزل صحي حتى 24 ديسمبر، مع إلغاء مشاركته في عدد من الفعاليات لمخالطته ماكرون.

وخلال زيارة استمرت يومين إلى الإليزيه قبل أسبوعين، التقى ماكرون الرئيس عبدالفتاح ، الذي أعرب عن تمنياته "بالتعافي والشفاء العاجل" لنظيره الفرنسي المُصاب بكورونا.

ووفق بيان الإليزيه، أُجريت فحوصات لماكرون بعد "ظهور أولى العوارض" للفيروس، وأثبتت إصابته بكوفيد 19.

لكن من غير المعروف في الوقت الحالي كيف أُصيب ماكرون بالفيروس، بحسب الإليزيه.

وسيخضع الرئيس الفرنسي للعزل لمدة 7 أيام، وسيستمر في أداء مهامه "عن بُعد"، فيما ستُعقد كافة اجتماعاته افتراضيًا عبر تقنية الفيديوكو نفرانس.

كما سيعزل رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستي نفسه أيضًا.

وألغى ماكرون كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته المقررة للبنان في 22 من الشهر الجاري، حسبما نقلت رويترز عن مسؤول بالإليزيه.

وسجّلت فرنسا، البالغ عدد سكانها سكانها 67 مليون نسمة، أكثر من 2.4 مليون إصابة بكورونا، منذ بدء تفشي الجائحة.

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