"مناعتك حمايتك".. توفير علبة وقاية للعاملين بمعهد السكر لمواجهة كورونا

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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد جمعة:

وفرَّ المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، "علبة وقاية" لكل فرد من أفراد الفرق الطبية العاملة في المعهد لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد تحت عنوان "مناعتك.. حمايتك"، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الوطنية.

وقال الدكتور إيهاب نبيل، عميد معهد السكر، إن كل "علبة وقاية" تضم 50 كمامة طبية، وجيل مُطهر للأيدي، وفيتامينات لرفع المناعة.

ووجه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر للدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة، لاستجابته السريعة لفكرة توفير "علبة الوقاية"، مشيراً إلى أن دعم الشركة للأطقم الطبية للمعهد عمل جدير بالاحترام والتقدير.

وشدد "نبيل"، على أن أهم ما تملكه المنظومة الصحية هو العنصر البشري، موضحاً أن العبوات توفرت ليس للأطباء فقط، ولكن للتمريض، والفنيين، والإداريين، والعمال، وأمن.

وأشار إلى أن دعم الأطقم الطبية المختلفة هو توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.​