أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"مناعتك حمايتك".. توفير علبة وقاية للعاملين بمعهد السكر لمواجهة كورونا

Print
"مناعتك حمايتك".. توفير علبة وقاية للعاملين بمعهد السكر لمواجهة كورونا "مناعتك حمايتك".. توفير علبة وقاية للعاملين بمعهد السكر لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

01:39 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- أحمد جمعة:

وفرَّ المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، "علبة وقاية" لكل فرد من أفراد الفرق الطبية العاملة في المعهد لحمايتهم من المستجد تحت عنوان "مناعتك.. حمايتك"، بالتعاون مع إحدى شركات الأدوية الوطنية.

وقال الدكتور إيهاب نبيل، عميد معهد السكر، إن كل "علبة وقاية" تضم 50 كمامة طبية، وجيل مُطهر للأيدي، وفيتامينات لرفع المناعة.

ووجه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر للدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة، لاستجابته السريعة لفكرة توفير "علبة الوقاية"، مشيراً إلى أن دعم الشركة للأطقم الطبية للمعهد عمل جدير بالاحترام والتقدير.

وشدد "نبيل"، على أن أهم ما تملكه المنظومة الصحية هو العنصر البشري، موضحاً أن العبوات توفرت ليس للأطباء فقط، ولكن للتمريض، والفنيين، والإداريين، والعمال، وأمن.

وأشار إلى أن دعم الأطقم الطبية المختلفة هو توجيهات من الرئيس عبدالفتاح ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: الكويت تغلق المنافذ الحدودية حتى بداية الشهر المقبل

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

سلالة فيروس كورونا الجديدة: تكدس الشاحنات في ميناء دوفر ببريطانيا بسبب قرار الحظر الفرنسي

شبكة عيون الإخبارية