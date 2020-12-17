أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي: فرص الشباب أفضل من الأجيال السابقة

Print
الفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي: فرص الشباب أفضل من الأجيال السابقة الفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي: فرص الشباب أفضل من الأجيال السابقة

مصراوي Masrawy

01:22 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

قال الفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي -سيتم تكريمه مساء اليوم خلال فعاليات ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير- إن الفرص المتاحة للفنانين الشباب حاليًا أفضل من سابقيهم.

وأضاف عبدالمعطي، خلال ندوة عقدها صندوق التنمية الثقافية، أن الأجيال السابقة كانت تعاني مشقة الوصول إلى المعلومات والمشاركات، أما اليوم ومع وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح الوصول للمعلومات والتعرف على الحركات والمدارس التشكيلية في كافة أنحاء العالم أمرًا سهلًا، مطالباً الشباب باستغلال تلك الفرصة بفن وذكاء، مشيرًا إلى أن الفن المعاصر لا يتضمن إجابات داخلية، فالعمل يطرح سؤالا وعلى المتلقي أن يجد هو الإجابة.

وتابع "عبدالمعطي" موجها حديثه للشباب: "لابد من التعامل مع الفن بشكل واضح، لما تمثله الكتلة البيضاء المصمتة (اللوحة الفارغة) من تحديات، تظهر من خلالها قوة وإمكانيات الفنان".

وأشار إلى تجربة جماعة "التجريبين" التي شارك في تأسيسها إبان فترة دراسته بالكلية، واصفاً إياها "بالمثمرة" ذات الطاقة الإيجابية والتي بدأت في فترة مبكرة للغاية في عمره الفني​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية