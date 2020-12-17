الفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي: فرص الشباب أفضل من الأجيال السابقة

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

قال الفنان التشكيلي مصطفى عبدالمعطي -سيتم تكريمه مساء اليوم خلال فعاليات ختام ملتقى الأقصر الدولي للتصوير- إن الفرص المتاحة للفنانين الشباب حاليًا أفضل من سابقيهم.

وأضاف عبدالمعطي، خلال ندوة عقدها صندوق التنمية الثقافية، أن الأجيال السابقة كانت تعاني مشقة الوصول إلى المعلومات والمشاركات، أما اليوم ومع وجود الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح الوصول للمعلومات والتعرف على الحركات والمدارس التشكيلية في كافة أنحاء العالم أمرًا سهلًا، مطالباً الشباب باستغلال تلك الفرصة بفن وذكاء، مشيرًا إلى أن الفن المعاصر لا يتضمن إجابات داخلية، فالعمل يطرح سؤالا وعلى المتلقي أن يجد هو الإجابة.

وتابع "عبدالمعطي" موجها حديثه للشباب: "لابد من التعامل مع الفن بشكل واضح، لما تمثله الكتلة البيضاء المصمتة (اللوحة الفارغة) من تحديات، تظهر من خلالها قوة وإمكانيات الفنان".

وأشار إلى تجربة جماعة "التجريبين" التي شارك في تأسيسها إبان فترة دراسته بالكلية، واصفاً إياها "بالمثمرة" ذات الطاقة الإيجابية والتي بدأت في فترة مبكرة للغاية في عمره الفني​