مساعد وزير الداخلية: كافة الاختبارات كلية الشرطة تتم وفقًا لنظام تكنولوجية دون تدخل بشري

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، بأن اختبارات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة سواء من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية وقسم الضباط المتخصصين تتم وفق أحدث النظم التكنولوجية والإلكترونية دون تدخل العنصر البشري، مشيرًا بأن المتقدمين خلال مراحل الاختبارات تتم بالشكل الحديث بإجمالي 55026 طالب وخاض المتقدمين المراحل الاختيارات بكل شفافية.

وأضاف مساعد وزير الداخلية بأن عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة وصل إلى كشف الهيئة بإجمالي 14 ألف و75 طالب، فيما المستهدف هو 2506 طالب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالتجمع الخامس، بأن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب فيما هو المستهدف 465 طالب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعة جديدة ووفقا للشروط التي سبق الإعلان عنها من خريجي الكليات والثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020 بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التي أجريت هذا العام في اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التي اعتمد عليها فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة للطلاب الجدد.

وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين أو إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها انهاء اجراءات الانضمام إلى صفوف حراس الوطن.

ويترأس المؤتمر اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الاكاديمية وكلية الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.