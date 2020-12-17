مساعد وزير الداخلية: وصول 14 ألف طالب لكشف الهيئة بكلية لشرطة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن إجمالي عدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الشهادة الثانوية بلغ 39 ألف طالب، لافتا إلى أن 14 ألف و75 طالب وصلوا إلى كشف الهيئة، وأن المستهدف 2506 طالب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، خلال المؤتمر الصحفي، المُنعقد بالتجمع الخامس، أن قسم الضباط المتخصصين وصل أكثر من ألفين طالب، بينما المُستهدف465 طالب.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعه جديدة، ووفقا لشروط التي سبق الإعلان عنها من خريجي الكليات والثانوية العامة والثانوية الأزهرية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية أن 55 ألف متقدم للالتحاق بكلية الشرطة ضمت 39 ألف ثانوية عامة وثانوية أزهرية، فيما تقدم 10 آلاف من خريجي كليات الحقوق و5 آلاف متقدم من مختلف التخصصات بقسم الضباط المتخصصين.

انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020 بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.