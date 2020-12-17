أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. عمومية محامين الإسكندرية للتصويت على دمج النقابات الفرعية

Print
بالصور.. عمومية محامين الإسكندرية للتصويت على دمج النقابات الفرعية بالصور.. عمومية محامين الإسكندرية للتصويت على دمج النقابات الفرعية

مصراوي Masrawy

01:21 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية- محمد البدري:

شهدت غرف نقابة المحامين بمحاكم الإسكندرية والمقار الفرعية، اليوم الخميس إقبالًا على الجمعيات العمومية للتصويت على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم أكثر من محكمة ابتدائية، لدمج النقابات الفرعية في كيان واحد بكل محافظة.

يأتي ذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، على أن يكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وتوافد المحامون من أعضاء الجمعيات العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين، اليوم الخميس، على مقرات الاقتراع وعددها ١٧ مقرًا بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية،، فيما بلغ من لهم حق التصويت ٢٣ ألف محامي بشرق وغرب المدينة.

وتجري عملية التصويت تحت إشراف النقابة العامة، في صناديق شفافة بعد الاطلاع على كارنية عضوية النقابة والبطاقة الشخصية، ومن المقرر أن يمتد التصويت حتى الرابعة مساء اليوم.

وحدد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس موعدًا لانعقاد الجمعيات العمومية بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، والغربية"، للتصويت على دمج الفرعيات، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة بعد غدٍ السبت، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم الأحد المقبل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية