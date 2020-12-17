بالصور.. عمومية محامين الإسكندرية للتصويت على دمج النقابات الفرعية

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الإسكندرية- محمد البدري:

شهدت غرف نقابة المحامين بمحاكم الإسكندرية والمقار الفرعية، اليوم الخميس إقبالًا على الجمعيات العمومية للتصويت على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم أكثر من محكمة ابتدائية، لدمج النقابات الفرعية في كيان واحد بكل محافظة.

يأتي ذلك بناء على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، على أن يكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وتوافد المحامون من أعضاء الجمعيات العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين، اليوم الخميس، على مقرات الاقتراع وعددها ١٧ مقرًا بمحاكم المدينة ومقرات النقابة الفرعية بالإسكندرية،، فيما بلغ من لهم حق التصويت ٢٣ ألف محامي بشرق وغرب المدينة.

وتجري عملية التصويت تحت إشراف النقابة العامة، في صناديق شفافة بعد الاطلاع على كارنية عضوية النقابة والبطاقة الشخصية، ومن المقرر أن يمتد التصويت حتى الرابعة مساء اليوم.

وحدد قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، اليوم الخميس موعدًا لانعقاد الجمعيات العمومية بمحافظات "الإسكندرية، البحيرة، والغربية"، للتصويت على دمج الفرعيات، بينما تعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة بعد غدٍ السبت، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية يوم الأحد المقبل.