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الدكتور جودة مبروك قائمًا بأعمال عميد كلية الآداب جامعة بني سويف

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الدكتور جودة مبروك قائمًا بأعمال عميد كلية الآداب جامعة بني سويف الدكتور جودة مبروك قائمًا بأعمال عميد كلية الآداب جامعة بني سويف

مصراوي Masrawy

01:00 م الخميس 17 ديسمبر 2020

بني سويف- حمدي سليمان:

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الخميس، قرارًا بتعيين الدكتور جودة مبروك محمد، لتسيير أعمال عميد كلية الآداب بالجامعة.

وحصل الدكتور جودة مبروك على درجة الليسانس في اللغة العربية بتقدير عام جيد جِدًّا، عام 1992، والماجستير بتقدير امتياز عام 1997، والدكتوراة بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى عام 2000.

وعمل بالعديد من الوظائف الإدارية، منها نائب رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، ونائب رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، كما عمل قائمًا بأعمال وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، ووكيلًا لكلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعميدًا لكلية الآداب.

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