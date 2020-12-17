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النتيجة بـ"رسالة واتصال".. مساعد وزير الداخلية يعلن نتيجة كلية الشرطة

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النتيجة بـ"رسالة واتصال".. مساعد وزير الداخلية يعلن نتيجة كلية الشرطة النتيجة بـ"رسالة واتصال".. مساعد وزير الداخلية يعلن نتيجة كلية الشرطة

مصراوي Masrawy

01:16 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلن رئيس أكاديمية الشرطة، اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، نتيجة كلية الشرطة لعام 2020.

ويأتي اختيار الطلاب المقبولين بناء على اختبارات تطبق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وسوف يتم إعلام الطلاب المقبولين عبر إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتفهم المُسجلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح قام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2020، وناقش الرئيس عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.

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