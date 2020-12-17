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تغيب انتهى بجثة.. انتشال طفل غريق من ترعة في الحوامدية

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تغيب انتهى بجثة.. انتشال طفل غريق من ترعة في الحوامدية تغيب انتهى بجثة.. انتشال طفل غريق من ترعة في الحوامدية

مصراوي Masrawy

01:10 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة في انتشال جثة طفل من بترعة بطريق رشاح أبو سالم بقرية أم خنان بمدينة الحوامدية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طفل بالترعة المشار إليها.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء بقطاع الجنوب.

وأمكن انتشال الجثة وتبين أنها لطفل يدعى "أحمد.م."6 سنوات، متغيب عن منزله أمس، لقي مصرعه غرقا.

وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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