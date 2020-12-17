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وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري"

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وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري" وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ"الزعتري"
اطلع على الجهود التعليمية التي يبذلها "إغاثي الملك سلمان" لصالح اللاجئين

وفد من المركز السعودي لتأهيل الكفيفات بالأردن يتفقّد الخدمات بـ

زار وفد من المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات في الأردن أمس، المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي يندرج تحت القطاع التعليمي لخدمة اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

واطلع الوفد على الخدمات التعليمية المتنوعة التي يقدمها المركز لصالح اللاجئين السوريين، واستمعوا لشرح مفصل حول آلية عمل المركز ودوره في تعليم وتدريب الاشقاء السوريين.

وأشاد الوفد الزائر، الذي تترأسه مديرة المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات إيناس الطائفي، بالتجهيزات العالية والمتقدمة التي يوفرها المركز في جميع الأقسام العاملة والدور الكبير الذي يقدمه لخدمة اللاجئين والعمل على صقل مواهبهم، متطلعاً إلى تعزيز التعاون مع المركز السعودي لخدمة المجتمع لتقديم الخدمات التأهيلية والتدريبية للكفيفات من الشقيقات السوريات داخل مخيم الزعتري.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة يولي اهتماماً خاصاً للمجال التعليمي والتدريبي للاجئين السوريين لما له من أثر كبير في رفع مستوى الحياة الاجتماعية من خلال التعليم على حرف ومهن يتم من خلالها كسب العيش وسد الاحتياجات الضرورية.

يأتي ذلك تحقيقاً للرسالة النبيلة التي تعكس النهج الإنساني للمملكة العربية بوجوب توفير الرعاية الكاملة للاجئين السوريين في جميع المجالات للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمات الإنسانية التي يمرون بها.

من ناحية أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 40 خيمة و240 بطانية و80 بساطا للنازحين من محافظة إب إلى مخيم الجفينة بمحافظة مأرب.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مواد إيوائية شملت 30 خيمة و180 بطانية و60 بساطاً للنازحين في مخيم سمعون بمديرية الشحر التابعة لمحافظة حضرموت، استفاد منها 180 فرداً.

هذا وقد وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 1.800 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية القاهرة التابعة لمحافظة تعز، استفاد منها 1.800 أسرة.

ويأتي توزيع هذه التمور في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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