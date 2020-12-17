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وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

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وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة
بناءً على توجيهات أمير مكة المكرمة واعتبارًا من الأحد المقبل وفق اشتراطات محددة

وقف الملك عبدالعزيز يعلن عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم ببحرة

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم الواقعة داخل نطاق حدود أراضي الوقف بمحافظة بحرة ابتداءً من يوم الأحد المقبل عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف لهذا الغرض.

جاء ذلك وفقاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل.

وطالب الوقف المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي لأمانة الوقف (www.azizia.org.sa) لمعرفة المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف المخولة باستقبال طلبات المواطنين وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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