"المرور": ضبط 48 سائقا يقودون تحت تأثير المخدرات في 13 محافظة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية، توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

أسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (الإسكندرية – كفرالشيخ – البحيرة – الغربية – الشرقية – الإسماعيلية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – أسوان – الأقصر) عن فحص (635) حالة بين السائقين، تبين ايجابية (48) حالة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في فحص قائدي المركبات لحماية أرواح المواطنين.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي المركبات، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.