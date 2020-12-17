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الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد

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الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد الأمن الاقتصادي يضبط 4429 مخالفة ظواهر سلبية في يوم واحد

مصراوي Masrawy

12:50 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (4429) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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