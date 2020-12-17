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لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية

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لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية لدوره في نشر الوسطية.. تكريم رئيس منطقة الأقصر الأزهرية

مصراوي Masrawy

12:58 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الأقصر– محمد محروس:

كرمت اللجنة العلمية بمؤتمر مؤسسة المستقبل للتراث والتنمية والابتكار بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية والمعهد الثقافي البريطاني بالقاهرة، وجامعة الشرق الأوسط بالأردن، وجامعة الملك سلمان الدولية، الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية.

ويأتي التكريم لمشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي الخامس "الاستدامة والتنمية المتكاملة وآفاق المستقبل" والذي أقيم في مدينتي "الأقصر وأسوان" في الفترة ١٠ إلى ١٤ ديسمبر الجاري، ودوره وإسهاماته المتميزة في نشر ثقافة الوسطية والاعتدال، التي تتسق مع توجهات مؤسسة الأزهر الشريف.

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