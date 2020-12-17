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الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

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الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا الصحة العالمية: سنساعد آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

مصراوي Masrawy

12:53 م الخميس 17 ديسمبر 2020

جنيف- أ ش أ:

قالت منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية سوكورو إسكالانتي، إن المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد المستجد في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021 .

وذكرت إسكالانتي أنه سيتم تسليم اللقاحات من خلال "كوفيكس" المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كوفيد- 19 في جميع أنحاء العالم، وفقا لقناة " اليوم" .

وأضافت المسؤولة الأممية أنه من المهم التأكيد على أن معظم إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع كوفيكس ، وكجزء من المشروع ، نتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021".

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مصراوي Masrawy

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