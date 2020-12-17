خلال 24 ساعة.. ضبط 198 سلاح ناري وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة، لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

أسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط (198 قطعة سلاح ناري، بحوزة 168 متهم).

ونجحت الحملة في تنفيذ 80649 حكم قضائي متنوع بإجمالي 6835 محكوم عليه.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكنت الحملة من ضبط 263 قضية مخدرات بحوزة 283 متهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.