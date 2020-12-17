الإثنين.. أوبرا الإسكندرية تستضيف رموز الفن والأدب والرياضة

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية- محمد البدري:

تنظم دار الأوبرا المصرية، الإثنين المقبل، حفل صالون أوبرا الإسكندرية الثقافي، بحضور مجموعة من مشاهير الإسكندرية الذين أثروا مجالات الفنون والآداب والرياضة.

وذكر بيان صادر عن أوبرا الإسكندرية، اليوم الخميس، أنه من المقرر استضافة رموز من الإسكندرية أثروا في وجدان أجيال متلاحقة من المجتمع المصري والعربي، منهم الفنان عثمان محمد علي الذي شارك في العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية، والدكتورة دينا عبدالسلام الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، مخرجة الأفلام المستقلة الحائزة على عدد من الجوائز والتكريمات المحلية والدولية.

ويشهد اللقاء حضور لاعب كرة السلة الشهير بنادي الاتحاد السكندري ومنتخب مصر السابق الكابتن مدحت وردة، والذي حاز على لقب لاعب القرن في كرة السلة بحسب اختيار الاتحاد الإفريقى له في عام 20،08 وهو صاحب أعلى رصيد من البطولات للاعب كرة سلة في تاريخ مصر وإفريقيا، فيما يدير الحوار الكاتب الصحفى محمد بهجت.

كما يشارك بالأمسية عدد من نجوم أوبرا الإسكندرية منهم الفنان ياسر سعيد والفنان شمس إبراهيم بمصاحبة فرقة التخت الشرقي بقيادة الفنان علي الخبيري.