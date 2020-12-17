"مياه القاهرة" تطلق أسطول من سيارات مراكز خدمة العملاء المتطور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

حضر المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، الاجتماع الدوري للتشغيل والصيانة بالشركة؛ لبحث ومناقشة الملفات المتعلقة بالمشكلات التي تواجه الشركة في تشغيل وصيانة المحطات والشبكات ومشروعات الإحلال والتجديد ومتابعة ملفات تطوير منظومات العمل بالشركة.

كما تفقد رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة أعمال الإنشاءات بالمواقع المختلفة بنادي مياه القاهرة بالعباسية.

وتفقد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، سيارات مراكز خدمة العملاء المتنقلة والتي تم تصميمها خصيصاً لتؤدي كافة مهام مركز خدمة العملاء الثابت في المناطق التي لا يوجد بها مراكز خدمة عملاء والنوادي وجميع المناطق التي يصعب الوصول إليها بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وقد تم تزويد هذه السيارات بكافة التكنولوجيات والوسائل المتطورة التي تحقق راحة العميل ورضاه وتؤدي الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وقال الشيمي، إن الشركة لديها 6 سيارات مجهزة بأحدث التكنولوجيات المتطورة للعمل بمراكز خدمة عملاء متنقلة لتغطية جميع مناطق وأحياء محافظة القاهرة والوصول للمناطق التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها.

يأتي ذلك ضمن خطة الشركة الطموحة للوصول لعملائها بكافة مناطق القاهرة لتحقيق رضاهم وتخطى طموحاتهم كما اكد على ان قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة قد وضع خطة متكاملة لاستغلال مراكز خدمة العملاء المتنقلة بالنوادى والتجمعات السكنية البعيدة وتقديم الخدمات لعملاء الشركة من كبار السن وأصحاب الحاجات الخاصة الذين يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء بمقراتها الثابتة.​