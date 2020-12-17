مصراوي Masrawy
12:41 م الخميس 17 ديسمبر 2020
كتب- محمد نصار:
تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشفاء العاجل لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم: "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".
وتابع الرئيس: "وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".