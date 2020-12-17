أخبار عاجلة

هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
وزير الأوقاف السوداني: قطعنا الطريق على أئمة الإخوان.. وتعيين سيدتَين لإدارة الحج لأول مرة -
رئيس جامعة حلوان يتفقد سير الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية -
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر -
نتنياهو: جاري دراسة إغلاق الأجواء الإسرائيلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

أول تعليق من على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

Print
أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا أول تعليق من على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

12:41 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

تمنى الرئيس عبدالفتاح الشفاء العاجل لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم: "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".

وتابع الرئيس: "وأؤكد مساندة لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية