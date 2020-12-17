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"صدمة أمريكية" بسبب تكبيل "امرأة عارية"

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"صدمة أمريكية" بسبب فيديو تكبيل "امرأة عارية" "صدمة أمريكية" بسبب تكبيل "امرأة عارية"
رئيسة بلدية مدينة "شيكاغو" تقدّم اعتذاراً رسمياً

أبدت رئيسة بلدية مدينة "شيكاغو" الأمريكية، لوري لايتفوت، صدمتها بعد بث تسجيل مصور هذا الأسبوع، لمداهمة نفذتها الشرطة في 2019 لمنزل امرأة سوداء، ويظهر رجال الشرطة وهم يكبلون المرأة وهي عارية.

وانتقدت "لايتفوت" الشرطة لمحاولة منع "سي بي إس شيكاغو" من بث التسجيل المصور، لمداهمة منزل المرأة، التي تدعى أنجانيت يونغ.

وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، قالت خلال مؤتمر صحفي: أنا في حالة صدمة تامة.. كإنسانة وكامرأة سوداء وكأم.

وأضافت: سلبوا كرامة السيدة يونغ التي تستحقها ونستحقها جميعا، وهذا ببساطة لا يُغتفر"، مقدمة اعتذارها للمرأة.

ويظهر التسجيل المصور رجال الشرطة وهم يقتحمون منزل يونغ بعد تحطيم بابه، ثم ظهرت المرأة المذعورة وهي تصرخ بينما تمسك ببطانية لتغطية نفسها، قائلة: اقتحمتم المنزل الخطأ.. لا أعلم حتى ماذا تفعلون.

وفي لقاء مع محطة "سي بي إس"، قالت "يونغ" إنها شعرت بأن المداهمة "انتهكت خصوصيتها وحقوقها".

وأضافت باكية: شعرت بأنني إذا أقدمت على خطوة واحدة خاطئة سيطلقون عليّ النار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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