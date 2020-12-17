أخبار عاجلة

المعشر : رحيل ترامب عن البيت الابيض يعني سقوط صفقة القرن -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة -
"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق

Print
الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق الأرصاد تكشف الظاهرة الأبرز خلال 4 أيام.. وأمطار على هذه المناطق

مصراوي Masrawy

12:30 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع بدءا من اليوم الخميس أن تستقر حالة الطقس بشكل نسبي، حيث تنحسر فرص الأمطار على السواحل الشمالية.

وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع بداية من اليوم أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، فيما تظهر الشبورة المائية خاصة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، بالقاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتكون هذه الظاهرة الأبرز خلال الـ 4 أيام المقبلة.

وأشار الخبراء، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية تكون خفيفة على القاهرة والوجه البحري.

وتابع الخبراء، أنه نظرا للتغيرات الحادة والسريعة لهذا التوقيت من العام حدثت بعض التغيرات الطارئة في الأحوال الجوية، توجد فرصة أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من أسوان والأقصر وبحيرة ناصر وأبوسمبل يصاحبها نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

بدلًا من استقاء المعلومات من أبواق الجماعة الإرهابية.. نائبة تدعو البرلمان الأوروبي لزيارة مصر

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

صور.. محافظ بورسعيد يشهد فعاليات ندوة "64 عامًا مضيئة من تاريخ مصر"

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: إصابات كورونا في مصر 10 أضعاف الأرقام المعلنة

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

عضو اللجنة العلمية: سلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا ربما موجودة في مصر - فيديو

شبكة عيون الإخبارية