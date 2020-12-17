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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر

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وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يستعرضان المخطط الاستراتيجي لتطوير منشأة ناصر

مصراوي Masrawy

12:14 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار ومحافظ القاهرة خالد عبد العال، على ضرورة إعداد رؤية عامة وشاملة لتطوير منطقة منشأة ناصر، وذلك في الإطار الأشمل للمنطقة المحيطة بها، وإعداد مخطط للمحاور والطرق بالمنطقة قبل البدء في تنفيذ أعمال التطوير، لتحقيق سهولة الاتصال والحركة، وربط المنطقة بالمناطق المجاورة لها، وشبكة الطرق والمحاور المحيطة بها، وخاصة محور الفردوس الجاري تنفيذه، وطريق الأوتوستراد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، مع محافظ القاهرة خالد عبد العال،لاستعراض المخطط الاستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، بمحافظة القاهرة، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو المكتب الاستشاري للمشروع ، تفاصيل المخطط الاستراتيجي العام لتطوير منطقة منشأة ناصر، والبدائل التخطيطية المقترحة، والأساليب المقترحة لتنفيذ أعمال التطوير، وأهم الآليات الاقتصادية والاجتماعية التي تمكن السكان من عمليات التطوير، والآليات التنفيذية المُقترحة لتنفيذ المخطط الاستراتيجي العام لمنشأة ناصر.​

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