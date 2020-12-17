بعد قليل.. الإعلان عن نتيجة كلية الشرطة في مؤتمر صحفي

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تعلن أكاديمية الشرطة بعد قليل نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة والضباط المتخصصين ولأول مرة في مؤتمر صحفي.

يُعقد المؤتمر في الثانية مساء اليوم الخميس بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بحضور اللواء أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية نتيجة الطلاب.

ويأتي اختيار الطلاب المقبولين بناء على اختبارات تطبق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.

وسوف يتم إعلام الطلاب المقبولين عبر إرسال رسالة نصية واتصال تليفوني على هواتفهم المُسجلة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2020، وناقش الرئيس عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.