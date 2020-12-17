الأمن ينهي خصومتين ثأريتين بين 4 عائلات في المنيا والفيوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة ديمواس.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بالاشتراك مع قطاع الأمن العام في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة سنورس.

جاء ذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات"، تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

يأتي ذلك إنفاذاً لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو انتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وآثارها السلبية وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.