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بينهم سيدة.. ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالقاهرة

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بينهم سيدة.. ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالقاهرة بينهم سيدة.. ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل شركة بالقاهرة

مصراوي Masrawy

12:16 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة إحدى الشركات وضبطت مرتكبى الواقعة وأعادت المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (صاحب شركة كائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة (مبلغ مالي عملات أجنبية ومحلية -هاتف محمول) من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلَين، ربة منزل "لاثنين منهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وتم بإرشادهم بمسكنهم ضبط مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية من متحصلات واقعة السرقة.

كما تم بإرشادهم ضبط (سيارة باسم ربة المنزل - مصوغات ذهبية - كمية من الأجهزة الكهربائية-كمية من الأثاث المنزلي والمفروشات- 4 هواتف محمول- 2 فيزا كارد باسم اثنين من المتهمين مودع بهما مبلغ مالي) وأقروا بشرائهم من باقي المبلغ المالي المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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