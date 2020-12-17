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ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية

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ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية ضبط المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في الإسماعيلية

مصراوي Masrawy

12:10 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات واقعة سرقة سيارة بالإكراه، وتمكنت من تحديد وضبط المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية من (سائق مُقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي بمحافظة بورسعيد) أنه أثناء سيره بالسيارة قيادته نصف نقل مُحملة بكمية من قطع غيار السيارات بدائرة المركز فوجئ بقيام أربعة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ربع نقل وبحوزتهم سلاح ناري باستيقافه والاستيلاء منه على السيارة بحمولتها وفروا هاربين.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (4 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم السيارة المُبلغ بسرقتها وسيارة أخرى (المستخدمة في الواقعة) وبحوزتهم (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار).

بالكشف عن السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة تبين أن اللوحات المعدنية المُثبتة عليها خاصة بسيارة أُخرى.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة باستخدام السيارة والسلاح المضبوط بحوزتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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