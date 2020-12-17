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فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة

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فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة فاوتشي: لقاح موردنا قد يحصل على إذن استخدام بـالحالات الطارئة

مصراوي Masrawy

12:21 م الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي إن لقاح المستجد الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية مودرنا قد يحصل على إذن للاستخدام في الحالات الطارئة، اليوم الخميس.

وبحسب إدارة الغذاء والدواء، فإن تصريح الاستخدام في حالات الطوارئ (EUA) هو آلية لتسهيل توافر واستخدام الإجراءات الطبية المضادة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء حالات الطوارئ الصحية العامة، مثل جائحة كورونا.

وكان فاوتشي رجح إمكانية الوصول إلى "مناعة القطيع" بنهاية الربع الثاني من العام القادم، مشيرا إلى أن حوالي 75٪ إلى 80٪ من السكان في أمريكا سيحتاجون إلى التطعيم للوصول إلى مناعة القطيع.

وقد سجلت الولايات المتحدة اليوم الخميس، رقما قياسيا بعدد وفيات كورونا، تجاوز الـ3500 وفاة، بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 240 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.

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مصراوي Masrawy

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