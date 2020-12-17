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بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا

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بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا بمشاركة ذوي الهمم.. المنيا تختتم فعاليات برنامج تعزيز المواطنة بقرية البرشا

مصراوي Masrawy

12:34 م الخميس 17 ديسمبر 2020

المنيا– محمد النادي:

اختتمت محافظة المنيا، اليوم الخميس، فعاليات برنامج "تعزيز المواطنة "، بقرية البرشا في ملوي، والتي بدأت مطلع الأسبوع الجاري، بتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتثقيفية.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الفعاليات شاركت فيها مديريات "الشباب الرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والتموين، والصحة"، عبر تنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره، وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب.

ونظمت مديرية الشباب والرياضة، عددًا من الأنشطة الرياضة في ختام الفعاليات تحت عنوان "كلنا واحد" ضمن مشروع المواطنة وقبول الآخر، من خلال عمل دورة رياضية وسباقات لذوي الاحتياجات الخاصة ومعسكرات للنظافة بمركز شباب دير البرشا، وشارك فى الفعاليات شباب القرية والقرى المجاورة لها، وجرى توزيع الجوائز على الفائزين بالمسابقة.

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