"6 نعوش".. تشييع جنازة ضحايا حادث التصادم الدموي بسوهاج- صور

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مصراوي Masrawy

سوهاج – عمار عبدالواحد:

شيع عدد من أهالي مركز ومدينة دارالسلام جنوبي محافظة سوهاج، فجر اليوم الخميس، جثامين 6 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء أمس، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس على الطريق الزراعي، أمام قرية البلابيش.

وتعالت صرخات وبكاء أُسر وأقارب وأصدقاء الضحايا أثناء تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر القرية.

كان 6 أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصيب 6 آخرين بكسور وجروح متفرقة، مساء الأربعاء، في حادث تصادم بالطريق الزراعي السريع الشرقي "أسيوط– سوهاج"، في دار السلام جنوبي المحافظة.

وضمت قائمة المتوفين كل من "حاتم. ف" 23 عامًا عامل، "أحمد. ا" 19 عامًا عامل، "فارس. ع" 30 عامًا عامل، "وليد. م" 24 عامًا عامل، "الأنور. ع" 50 عامًا عامل، "حسام. ا" 24 عامًا عامل، ويقيمون البلابيش دائرة مركز دار السلام.

بينما أصيب في الحادث كل من "عبدالرحمن. ر" 28 عامًا عامل، "محمود. ح" 30 عامًا عامل، "محمود. ع" 35 عامًا عامل، "منصور. أ" 24 عامًا عامل، "نجم الدين. ع" 50 عامًا عامل، "تاج الدين. ج" 69 عامًا عامل ويقيمون بمحافظة قنا مصابين بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

البداية كانت بتلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم على الطريق الشرقي أمام قرية البلابيش بناحية قرية الكشح دائرة مركز دار السلام بين سيارة أجرة "ميكروباص" وأتوبيس نقل جماعي "سوبر جيت"، وسقوط ضحايا ومصابين.