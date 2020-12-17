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بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط

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بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط بروتوكول تعاون بين كليتي زراعة أسوان وأسيوط

مصراوي Masrawy

12:31 م الخميس 17 ديسمبر 2020

أسوان– إيهاب عمران:

وقع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور محمد حمام عابدين عميد كلية الزراعة بجامعة أسيوط، اليوم الخميس، بروتوكول تعاون مشترك بين كلية الزراعة جامعة أسيوط، وكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسوان.

وقال الدكتور أحمد غلاب، إن البروتوكول تضمن العديد من النقاط، منها تبادل الخبرات العلمية، والمشروعات البحثية في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني، ونظم الري الحديث، لتعظيم الاستفادة بالخبرات العلمية والبحثية في مجال التوسع في الرقعة الزراعية بمحافظة أسوان والمشروعات القومية.

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