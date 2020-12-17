بالصور.. كسح وشفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بشفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية؛ بعد ساعات من موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الخميس، إن غرفة الأزمات في حالة انعقاد دائم بديوان عام المحافظة، على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة ومواجهة الآثار السلبية التي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

وشدد الدكتور غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة القطاعات والأجهزة التنفيذية بمراجعة بالوعات وصفايات الأمطار، لسرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها، والانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة وعزلها.