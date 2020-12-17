رفع 72 ألف و781 طن قمامة من مقالب المنوفية- صور

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مصراوي Masrawy

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، عن رفع 72 ألف و781 طن مخلفات وتراكمات قمامة بنطاق المحافظة، خلال الفترة من 18 نوفمبر وحتى 15 ديسمبر الجاري.

وأكد المحافظ، أنه يجري رفع كافة التراكمات والانتهاء من مقالب المحافظة خلال شهرين، وتقرر تخصيص 265 مليون جنيه لرفع مقالب قويسنا وتلا والشهداء و3 مقالب ببركة السبع.

وأكد اللواء أبو ليمون، أنه جرى وضع خطة استراتيجية للتخلص الآمن من المخلفات والاستفادة القصوى منها، وتحسين الرؤية البصرية حفاظًا على المظهر الحضاري.

وأشار"أبو ليمون" إلى أنه جرى البدء برفع تراكمات القمامة بمقالب تلا وقويسنا، ونقلها للمدفن الصحي بالسادات بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه تقريبًا، بعد التخلص والانتهاء من رفع تراكمات مقلب منوف في وقت قياسي خلال أغسطس الماضي بتكلفة 50 مليون جنيه تقريبًا.

وشدد محافظ المنوفية على القائمين بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لسرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مؤكدًا أن عملية إزالة المقالب تهدف إلى الحفاظ على البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات، والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم فضلًا عن الحفاظ على المظهر الحضاري.