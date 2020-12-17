أخبار عاجلة

المعشر : رحيل ترامب عن البيت الابيض يعني سقوط صفقة القرن -
هل انتصرنا على كورونا؟!.. كاتب سعودي يجيب على السؤال المؤرق -
"الرويلي" يؤكد أهمية التعاون المشترك مع قائد القوات البحرية الأمريكية -
"المدني" يهيب بالجميع الحذر لاحتمالية هطول أمطار على بعض المناطق -
"النصر" يعبر "الباطن" بهدفين.. ويخسر خدمات "حمدالله" للإصابة -
وفد من "الذكاء الاصطناعي" يطّلع على الخدمات الإلكترونية بـ"إدارية الرياض" -
وزير التعليم يوجّه باستمرار دراسة المبتعثين عن بعد حتى نهاية الفصل الأول 2021 -
"الصحة العالمية" تكشف معلومة "أولية" حول سلالة فيروس كورونا الجديدة -
"أرامكو السعودية" تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة -
جائزة جدة للإبداع تواصل استقبال المبادرات.. إلكترونياً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

8 الصبح - مع "داليا أشرف وهبة ماهر" | الخميس 17/12/2020 | الحلقة الكاملة

  • DMC
  • 102
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر مطلع يناير القادم بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي

الأخبار - تطبيق نظام دمغ الذهب بالليزر مطلع يناير القادم بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي

الأخبار - قرارات جديدة لوزارة التعليم بشأن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول

الأخبار - قرارات جديدة لوزارة التعليم بشأن الفترة المتبقية من الفصل الدراسي الأول

الأخبار - الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و29 حالة وفاة

الأخبار - الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و29 حالة وفاة

الأخبار - وزيرة الصحة تتابع خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا

الأخبار - وزيرة الصحة تتابع خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية