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ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية

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ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية ضبط 83 طن ملح طعام فاسد بمصنع في الإسكندرية

مصراوي Masrawy

12:18 م الخميس 17 ديسمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

ضبطت مباحث والتجارة الداخلية بالإسكندرية، 83 طن ملح طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمصنع دون ترخيص.

وردت معلومات لضباط المباحث، بحيازة المدير المسئول عن مصنع غير مرخص، لتعبئة ملح الطعام، كميات كبيرة من الملح مجهول المصدر.

استهدفت حملة المخزن المشار إليه، وعثر على 83 طن ملح طعام معبأة داخل شكائر وعبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بسبب تغير في خواصها الطبيعية وخطورتها على الصحة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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