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المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر

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المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر المستشفى الجامعي بسوهاج يستعد لافتتاح قسم جراحة القلب والصدر

مصراوي Masrawy

12:15 م الخميس 17 ديسمبر 2020

سوهاج– عمار عبدالواحد:

قال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ‏إن قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى الجامعي، نجح في إجراء عددًا من العمليات الجراحية الخطيرة والدقيقة على مدار اليومين السابقين.

وأضاف "عزيز" في تصريحات صحفية، أنه جرى تطوير وتجهيز قسم جراحة القلب والصدر بدعم من البنك الأهلي، مشيرًا إلى أن القسم أنشئ عام ١٩٩٥ وساهم على مدار عقدين، في إنقاذ حياة آلاف المواطنين وهو أحد أقدم أقسام جراحة القلب والصدر في صعيد .

وقال الدكتور حمدي سعد، مدير مستشفى سوهاج الجامعي إن قسم جراحة القلب والصدر شهد خلال اليومين الماضيين إجراء 6 عمليات جراحية خطيرة.

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