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هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء

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هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء هطول أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء

مصراوي Masrawy

12:14 م الخميس 17 ديسمبر 2020

شمال سيناء- أشرف سويلم:

شهدت محافظة شمال سيناء، اليوم الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة شديدة أدت إلى توقف حركة سير المواطنين بالشوارع وتوقف حركة الأسواق بالمدن بسبب هطول الأمطار.

وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية تجمع كميات كبيرة من الأمطار، ودفع رؤساء مجالس المدن بالمعدات اللازمة لشفط مياه الأمطار من الشوارع.

وأكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه جرى الدفع بسيارات كسح المياه ومعدات الأزمات بشركة المياه لمواجهة موجة الأمطار وتوزيع السيارات والمعدات في أماكن تجمعات المياه بالتنسيق مع مجالس المدن.

كما وجه سكرتير عام المحافظة ، شركة الكهرباء بالتنسيق مع مجالس المدن بقطع الكهرباء عن أعمدة الإنارة والمحولات الموجودة بأماكن تجمعات المياه، حتى لا يحدث ماس كهربائي حفاظًا على أرواح المواطنين.

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