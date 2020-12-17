محافظ أسيوط يتفقد أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية- صور

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مصراوي Masrawy

أسيوطـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الخميس، أعمال تبطين ترعة عرب الكلابات الشرقية بمدينة الفتح، وذلك ضمن خطة وزارة الري لتبطين الترع 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح، وبعض المهندسين المشرفين على تنفيذ المشروع.

وتفقد المحافظ، أعمال تبطين الترع بقرية عرب الكلابات الشرقية، والتقى المهندسين المشرفين على المشروع ومسئولى الشركة المنفذة، واستمع منهم إلى معدلات التنفيذ.