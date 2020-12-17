"اتنين سكرانين وقعوا الحصان".. تفاصيل اختفاء تمثال نفق أبو الريش بالزقازيق

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مصراوي Masrawy

الشرقية– فاطمة الديب:

نفى محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية، الأخبار المتداولة حول سرقة تمثال الحصان المصنوع من الخردة من موقعه بنفق أبو الريش.

وقال رئيس الحي، في تصريحات خاصة، لـ "مصراوي" إن التمثال لم يسرق كما يشاع، وأن شخصين كانا في حالة "سكر" دفعاه أكثر من مرة ما أدى إلى اقتلاع التمثال من مكانه وسقوطه أرضًا وتحطم أجزاء منه.

وأوضح رئيس حي أول الزقازيق، أنه فور اكتشاف الواقعة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقسم أول الزقازيق، جرى نقل التمثال من مكانه إلى أحد المخازن التابعة لرئاسة الحي لصيانته وإعادته إلى مكانه مرة أخرى.

فيما تباشر الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.