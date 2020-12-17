لمواجهة كورونا.. الهيئة الإنجيلية تطلق أسبوع المحبة بقرية البرشا في المنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا- محمد النادي:

أطلق منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالتعاون مع مجموعة من الشباب بقرية البرشا، داخل محافظة المنيا، مبادرة "إيد واحدة في مواجهة كورونا"، في إطار مشروع تعزيز ممارسات المواطنة، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتشارك وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، بمبادرة "أسبوع المحبة بقرية البرشا" من خلال تنفيذ قافلة "عيون"، وتستهدف الفحص والتدخل للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية بالقرية.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة، اليوم الخميس، أن المبادرات تأتي استجابة لدعوة اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإقامة أسبوع المحبة بقرية البرشا التي عانت من أحداث عنف خلال الأسابيع الماضية.

ويشارك في المبادرة 25 متطوعًا من الشباب والشابات "مسلمين ومسيحيين" لتقديم صورة حقيقية للشباب الواعي الحريص على حماية مجتمعه وقت الأزمات.