31 ديسمبر.. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء

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شمال سيناء- أشرف سويلم:

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن 31 ديسمبر الجاري هو آخر يوم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، بعد من قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة التصالح.

وطالب المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح بمجالس المدن، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة.

وأشار المحافظ ، إلى أن المحافظة قدمت تيسيرات كبيرة أمام المواطنين، وجرى تخفيض قيمة سعر المتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح بنسبة 50%، بجانب تحديد مبلغ 50 جنيهًا لمتر المسطح للمباني المخالفة مقابل التصالح للمساحات 100 متر فأقل بمراكز المحافظة الستة.

ووجه المحافظ ، رؤساء مجالس المدن بسرعة تفعيل اللجان الفنية ولجان البت في التصالح بمخالفات البناء والانتهاء من فحص الطلبات المقدمة.