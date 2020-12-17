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رئيس البنك الزراعي: إعداد دراسة جديدة لتسوية ديون المقترضين المتعثرين

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رئيس البنك الزراعي: إعداد دراسة جديدة لتسوية ديون المقترضين المتعثرين رئيس البنك الزراعي: إعداد دراسة جديدة لتسوية ديون المقترضين المتعثرين

مصراوي Masrawy

12:11 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك يعمل على إعداد دراسة تسوية ديون المتعثرين من الحاصلين على قروض قبل عام 2016، من خلال تقسيطها على سنة أو ثلاث سنوات وفقا لظروف كل حالة تيسيرًا على العملاء غير المنتظمين في السداد.

وأضاف فاروق، في حوار خاص ينشر لاحقا على مصراوي، إلى أن الهدف من إعداد خطة تيسيرية لتمكين العملاء من سداد مستحقاتهم للبنك إعادة إدخال هؤلاء العملاء في دائرة النشاط الاقتصادي مرة أخرى في ضوء متابعة البنك المركزي للتطورات الاقتصادية وتحفيز القطاعات المختلفة لدفع عجلة الإنتاج، بما ينعكس إيجابيًا على الناتج القومي الإجمالي.

وأكد علاء فاروق أن البنك أجرى تسوية ديون لأكثر من 32 ألف عميل بما تزيد قيمته عن 1.1 مليار جنيه وفقاً للشروط التي أعلنها البنك المركزي المصري في مبادرته.

وكان البنك المركزي، أطلق مبادرة لتسوية المتعثرين الأولى أواخر شهر يونيو من عام 2018 لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وتم إيقاف المبادرة في نهاية 2018 بانتهاء أجلها.

ولكن تم مدها للبنك الزراعي استثنائيا نحو عام آخر لتنتهي في نهاية نوفمبر 2019 نظرا معظم المتعاملين من البنك من المزارعين كأفراد، بحسب تصريحات سابقة من رئيس البنك الزراعي السابق.

وأعاد البنك المركزي بعد ذلك إصدار نفس المبادرة لتسوية مديونيات الأفراد في البنوك خلال الربع الأول من العام الجاري بنفس شروط الإصدار الأول تقريبا، والتي ستنتهي في نهاية شهر ديسمبر الجاري.

ويعد البنك الزراعي من أكثر البنوك التي حققت تسويات متعثرة على مستوى الأفراد في مبادرة البنك المركزي لإقالة المتعثرين، حيث لم تجد إقبالا واسعا في البنوك الأخرى، بحسب تصريحات سابقة من بعض مسؤولي البنوك المختلفة، لمصراوي.

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