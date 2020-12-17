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تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا

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السعودية تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا تنشر صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

11:55 ص الخميس 17 ديسمبر 2020

وكالات:

نشرت وزارة الصحة ، الخميس، على حسابها الرسمي عبر تويتر، صورتيّ أول مواطن ومواطنة يتلقون لقاح المستجد في المملكة.

وكان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، أول شخص يتلقى لقاح كوفيد 10، مع انطلاق حملة التطعيم اليوم الخميس، مؤكدا أن تلك الحملة بداية انفراجة لأزمة كورونا.

وانطلقت في وقت سابق الخميس المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد كورونا ب السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات كوفيد-19 أمس الأربعاء.

وقال وزير الصحة السعودي بعد تلقيه اللقاح: "أخذت اللقاح في أول مركز للقاحات والذي يوجد به أكثر من 550 عيادة وسيكون لدينا مراكز للقاحات في جميع المناطق.. خلال الأشهر التسعة الماضية كنت أتابع بقلق أعداد الإصابات واليوم سأبدأ متابعة أرقام الحاصلين على التطعيم".

واعتبر أن "اليوم بداية انفراج الأزمة"، موجها الشكر إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز على "رعايته لأكبر حملة تحصين في تاريخ المملكة وعلى حرصه على صحة المواطن والمقيم".

وأعلنت السعودية أمس الأربعاء، وصول أول دفعة من لقاح كورونا إلى المملكة، مضيفا أن عدد المسجلين لأخذ اللقاح وصل إلى 100 ألف في اليوم الأول من بدء التسجيل.

وسجّلت السعودية الأسبوع الماضي لقاح "فايزر-بيونتك" المضاد لكوفيد-19 من أجل استيراده واستخدامه في البلاد.

كانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قالت في وقت سابق، إنه سيتم قريبًا إضافة خدمة حجز موعد لتطعيم لقاح كوفيد– 19 من خلال تطبيق "توكلنا".

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