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ضبط عصابة لتصنيع وترويج المواد المخدرة في أسوان

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ضبط عصابة لتصنيع وترويج المواد المخدرة في أسوان ضبط عصابة لتصنيع وترويج المواد المخدرة في أسوان

مصراوي Masrawy

12:08 م الخميس 17 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بأسوان تخصص نشاطه في تصنيع وترويج المواد المخدرة.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسوان، أفادت قيام (3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية) بتصنيع مخدر الحشيش والإتجار فيه متخذين من إحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم (23طربة لمخدر حشيش، كمية من نبات البانجو المخدر، كمية من نبات البانجو المخدر المطحون، المعدات والأدوات والمواد تُستخدم في عملية التصنيع، مبلغ مالي وهاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة والمعدات والأدوات والمواد بقصد الإتجار فيها وتصنيعها والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية متجري وحائزي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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