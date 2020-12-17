كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بقنا وضبط المتهمين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، ملابسات واقعة اختطاف طفل وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة المركز) بقيام مجهولان يستقلان مركبة "توك توك" باختطاف نجله "سن 7" أثناء توجهه لمدرسته الكائنة بذات القرية والهرب به.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص - مُقيمين بدائرة المركز)، وتواصل الجناة مع والد الطفل المجني عليه وقيام الأخير بدفع مبلغ مالي وبعض المشغولات الذهبية لهم وقيامهم بإطلاق سراح الطفل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، قرر أحدهم أنه نظراً للإقامة بذات القرية محل إقامة أسرة الطفل عقد العزم على اختطافه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه نظير التحصل على مبلغ مالي كفدية، واستعان بباقي المتهمين لتنفيذ مخططه وقيامهم بإطلاق سراح الطفل المختطف عقب حصولهم على مبلغ الفدية والمشغولات الذهبية من والده، تم بإرشادهم ضبط (المبلغ المالي-المشغولات الذهبية - مركبة "التوك توك" والهاتف المحمول المستخدمان في ارتكاب الواقعة").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.